وزير الطاقة: مكانة السعودية تمكنها من تصدر أي محفل دولي

خلال جلسات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مكانة المملكة إقليميا ودوليا تمكنها من تصدر أي محفل دولي. وأكد وزير الطاقة أن المملكة تعول على الشباب لتحقيق كافة المبادرات الطموحة. وكان وزير الطاقة، قد أعلن خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.



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