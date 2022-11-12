السعودية تعلن عن 3 مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي

أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.

إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون

في إطار التزامها بتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لإطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون، والذي سيشكل منصة مهمة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون. ومن خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج، سيوفر المركز منصة مهمة تمكّن دول المنطقة من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، مما سيساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات

تعمل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات. ويهدف المركز إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون. كما سيوفر المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات.

استضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعمل المملكة العربية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من أجل استضافة نسخة عام 2023م القادمة من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيجمع هذا الحدث، الذي يُقام في الفترة التي تسبق مؤتمر (كوب 27) المقرر انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهم أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.