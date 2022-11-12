الجبير: 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة

أكد مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير؛ أن المملكة لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث.

وأشار خلال كلمته في مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ؛ إلى أن المملكة لديها أهداف وغايات تستطيع تحقيقها لتبهر العالم في مجال الطاقة.

وقال: لدينا 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة. وأضاف أن المملكة لديها مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل.