الجبير: 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة

وأشار خلال كلمته في مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ؛ إلى أن المملكة لديها أهداف وغايات تستطيع تحقيقها لتبهر العالم في مجال الطاقة.
وقال: لدينا 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة. وأضاف أن المملكة لديها مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل.
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