الكشف عن مفاوضات جديدة بين روسيا وامريكا بشأن نظام "سويفت"

وأشار إلى أن "إعادة الاتصال بنظام سويفت سيسمح للجانب الروسي "بالمضي قدما" في إزالة العوائق أمام تصدير منتجاته الزراعية".

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيرشينين: "بالأمس تحدثنا عنها بشكل موضوعي للغاية ولفترة طويلة تلقينا تأكيدات مرة أخرى من ممثلي الأمم المتحدة بأنهم يعتبرون هذه المسألة ذات أهمية حيوية، نحن نعمل لحلها".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012