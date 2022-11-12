موعد وصول ميسي الى ابو ظبي للمشاركة في مونديال 2022

ميسي سيخوض يوم الأحد مع فريقه باريس سان جيرمان آخر مباراة له قبل فترة توقف كأس العالم والتي ستكون أمام أوكسير بالجولة رقم 15 من الدوري الفرنسي.

وفي يوم الإثنين، سيسافر ميسي مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للالتحاق بمعسكر منتخب الأرجنتين هناك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022، طبقا لما نشرته تقارير صحفية إماراتية.



وخلال معسكر أبوظبي، سيخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ودية مرتقبة ضد الإمارات، وذلك يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل 4 أيام على انطلاق مونديال قطر.

ويحلم ميسي بقيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد غياب طويل منذ 1986، علما بأن هذا المونديال سيكون على الأرجح الأخير لـ"البرغوث".

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 رفقة بولندا، المكسيك والسعودية.

