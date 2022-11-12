شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن المصرى الديمقراطى: مصر نجحت فى تنظيم مؤتمر المناخ بشكل يليق بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصرى الديمقراطى ومقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن مصر نجحت في تنظيم مؤتمر المناخ بالشكل الذى يليق بها، فهذا المؤتمر يحتاج إلى قدرات كبيرة لتنظيمه، إلا أن مصر نظمته بأفضل شكل ممكن.

أضاف الإمام أن الفيصل في نجاح هذا المؤتمر يتمثل في تنفيذ التوصيات والتعهدات التمويلية التي تخرجت منها، حيث وصفت قمة المناخ في شرم الشيخ بأنها قمة التنفيذ ومن ثم ننتظر من جميع الدول المشاركة في المؤتمر تنفيذ تعهداتها المالية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وفى الحقيقة فإن عدد كبير من المشاركين أبدوا استعدادهم لتنفيذ التوصيات منها على سبيل المثال أمريكا والسعودية وغيرها من الدول.

لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تسارعت في تنفيذ مشروعات خضراء في الفترة الأخيرة قد تفوق إمكانياتها وقدراتها، ولكن علينا أن نساعد في هذا الاتجاه حتى لو كان هناك عبء في التكلفة، ومن ثم نساند الدولة المصرية في هذا الاتجاه، خاصة وأن مصر من أكثر الدول تضررا بسبب التغيرات المناخية.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن نائبة الحزب المصرى الديمقراطى وعضوة تنسيقية الشباب أميرة صابر أعدت مشروع قانون فيما يتعلق بموضوع المؤتمر نفسه، وهى مواجهة التغيرات المناخية وحصلت عل التوقيعات اللازمة له وقامت بالتقدم به داخل مجلس النواب ونقدم لها الدعم الكامل في هذا الصدد.