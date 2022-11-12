شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاشية للحوار الوطنى حول العدالة المناخية وقضايا البيئة بالمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الحوار الوطني جلسة نقاشية حول العدالة المُناخية وقضايا البيئة، اليوم السبت، بقاعة DOME 2 بالمنطقة الخضراء، وذلك بحضور من أعضاء الحوار الوطني وبمشاركة فعّالة من المُشاركين بمؤتمر المناخ COP27.، وذلك استمرارًا لفعاليات المنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ «COP27»، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

أدار الجلسة الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وبمشاركة كمتحدثين كلا من: الدكتورة ريهام باهي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، والدكتور طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، ورنا غنيم رئيس قسم البيئة والطاقة في اليونيدو، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بشئون البيئة من الجنسيات المختلفة.

وناقشت الجلسة قضية العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل السياسي، ودور الأطراف المختلفة في تحقيق العدالة المناخية، وكذا دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية.

وشهدت الجلسة حلقة نقاشية بين المُتحدثين والحضور، حول دور الدول والجهات المختلفة في الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، كالإحتباس الحراري، وأهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالحفاظ على البيئة وإعادة استخدام ما سؤثر سلبا على البيئة بالطرق الصحيحة.

وأشار الحضور إلى تأثر مصر بالتغير المناخية وطرق الحفاظ على البيئة، من خلال وضع ضوابط للأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكذلك مناقشة وصع آليات ضابطة للأماكن الصناعية الكبرى.