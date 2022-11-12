شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يمتلك فرصة ذهبية للإنفراد بصدارة البيرميرليج أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط نادي مانشستر سيتي فى فخ الهزيمة أمام برينتفورد بثنائية مقابل هدف نظيف، ليمنح أرسنال فرصة ذهبية للإنفراد بالصدارة الليلة إذا ما تمكن من الفوز على فريق ولفرهامبتون، الشئ الذي قد يقرب "الجانرز "خطوة كبيرة حول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدرك ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أهمية الفوز فى مواجهة الليلة قبل فترة التوقف الدولى، لأنها ستعني للفريق الكثير فى هذا التوقيت الهام، وستمنحه الفرصة على ترتيب أوراقه من جديد ومواصلة صحوته والحالة الفنية الرائعة التى يعيشها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.



إحصائية سيئة لأرسنال أمام الذئاب!

ويمتلك أرسنال إحصائية مقلقة فى تاريخ مواجهات الفريقين فى الفترة الأخيرة، حيث تفوق أرسنال على منافسه فى 4 مباريات فقط خلال آخر عشر مباريات جمعت الفريقين، فى حين تفوق ولفرهامبتون على المدفعجية فى 3 مباريات، وحسم التعادل ال 3 مواجهات المتبقية.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي

ويعتلي نادي أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من خلال 13 لقاء خاضها الفريق، مع العلم أن المدفعجية لم تخوض لقاء هذه الجولة بعد، فى حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 32نقطة ولكن من 14 لقاء.