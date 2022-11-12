شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسقط أمام برينتفورد فى الدوري الإنجليزي ويشعل المنافسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بفوز قاتل للضيوف 1/2،فى الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد الفريق السماوي ثلاث نقاط ثمينة فى صراع المنافسة مع أرسنال قبل فترة التوقف الدولي، ليحافظ "الجانرز" على صدارته للدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من محاولات السيتي فى إدارك الهدف الثاني وتحقيق الفوز خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة، إلا أن باءت كل محاولات الفريق السماوي بالفشل، وسط حالة من التحفظ لدي بعض اللاعبين المشاركين فى كأس العالم من الإلتحامات والتدخلات العنيفة، خوفًا من الغياب عن المونديال، الشئ الذي أثر بشدة فى إيقاع الفريق.



أحداث المباراة بين السيتي وبرينتفورد

وبدأ نادي برينتفورد اللقاء بهجوم ضاغط على عكس المتوقع، حيث أهدر فرصتين خطيرتين مع بداية المباراة، قبل أن يترجم هذه السيطرة بهدف عن طريق مهاجمه إيفان توني بعد مرور 15 دقيقة من زمن اللقاء.

واستغل السيتي هدوء الفريق الضيف بعد إحرازه الهدف الإفتتاحي ليفرض سيطرته على زمام المباراة، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة فى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق لاعبه المتألق فودين.



برينتفورد يعاقب السيتي فى الوقت القاتل

و مع إنطلاق الشوط الثاني لجأ فريق برينتفورد للعب على الهجوم المرتد وترك الإستحواذ تمامًا للسيتي، حتى كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني وقتل اللقاء عن طريق لاعبه ريكو هنري، قبل أن يتألق المدافع إيريك لابورت ويبعد الكرة على خط مرمي فريقه.

وحاول الفريق السماوي أن يستفيق بعد هذه الكرة ولكن دون أي جدوي، قبل أن يكرر إيفان توني معاقبته للمان سيتي بهدفًا قاتلًا فى اللحظات الأخيرة، لتتعرض كتيبة بيب جوارديولا للخسارة الثانية هذا الموسم، بعد خسارته الأولى أمام ليفربول.