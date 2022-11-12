انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يبحثان مكافحة وملاحقة بقايا "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن"الفريق الاول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة التقى في مقر القيادة بالفريق الاستشاري الفرنسي، حيث جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة والفريق الاستشاري".وبحث الجانبان، بحسب البيان، "الإسناد والمشورة التي تقدمها فرنسا للعراق في مجال مكافحة وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فضلاً عن مناقشة الدور الكبير الذي قامت به فرنسا في تحقيق النصر على داعش، بالإضافة إلى مناقشة مراحل التدريب وبناء قدرات للقوات الأمنية والجيش العراقي".