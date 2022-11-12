انت الان تتابع خبر في ميسان.. كمين يطيح بتاجري مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات من القاء القبض على مطلوبين أثنين من تجار المخدرات في ناحية العزير وفق مذكرات قبض قضائية ووفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".وأشارت إلى "تسليمهم اصولياً الى جهة الطلب".