شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن تقديم مشروعات للأسر المتضررة من حادث الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص العزاء لأسر وأهالي ضحايا ومصابين حادث انقلاب اتوبيس داخل ترعة في مركز اجا بمحافظة الدقهلية.

وأعرب التحالف الوطني بكامل مؤسساته عن عزمه بتقديم تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين بواقع 50 ألف للمتوفي و 25 الف للمصاب، مضيفا أنه تم فور العلم بالحادث تسيير قافلة طبية متعددة التخصصات للمساعدة في حال الاحتياج إلى ذلك، مع وجود تحرك عاجل لفرق من المتطوعين لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا المتواجدين في محيط الحادث.

وفي سابقة الأولى من نوعها أعلن التحالف عن تقديم مشروعات لجميع الأسر المتضررة من الحادث، والتي تحتاج إلى مصدر دخل مستدام، بحيث يكون المشروع الواحد بقيمة تمويل 25 ألف جنيه .