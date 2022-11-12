شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تعلن تقديم تعويضات لأسر المتوفين بحادث الدقهلية بـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث انقلاب أتوبيس فى ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أنها ستقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، ‎وتقديم واجب العزاء من خلال متطوعيهم ومكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ 50 ألف جنيه للمتوفى، و25 ألف جنيه للمصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.