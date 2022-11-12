شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "صحة الشيوخ" تناقش تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادى العام وأبو تشت ودشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران، 3 اجتماعات الأحد، لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس.

ويناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي ".

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهوارية بشأن عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبو تشت شمال محافظة قنا، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان في اجتماعها الثاني الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها حيث تناقش في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها، بحضور ممثلي الحكومة.