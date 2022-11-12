شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن قمة الرئيس السيسي وبايدن: رسالة للعالم بمكانة مصر الكبيرة لدى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نواب إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمدينة شرم الشيخ، رسالة للعالم أجمع بمكانة مصر الكبيرة لدي الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، أكدت على الاهتمام والتقدير الكبيرين من واشنطن لدور القاهرة تجاه مختلف القضايا بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القمة المصرية الامريكية أيضاً أكدت تطابق وجهتي نظر القاهرة وواشنطن تجاه مختلف القضايا الاقليمية والعربية والدولية ومكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأكدت " إسماعيل " أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، وقد كان ذلك الأمر واضح من خلال تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الامريكى على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وتأكيد الرئيس بايدن على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، وتطلع الرئيس الامريكى لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن واشنطن تقدر دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، وأكبر دليل على ذلك تقدير واشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى بايدن على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

فيما أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27 بعثت برسالة عاجلة للرأى العام العالمى بأن مصر تحظى فى عهد الرئيس السيسى بمكانة كبيرة وعظيمة لدى واشنطن

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، إن المكانة المرموقة لمصر اقليمياً وعربياً وأفريقياً وعالمياً لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال الثقة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى مع مختلف قادة ورؤساء العالم كله، وفى مقدمتهم الرئيس الامريكى بايدن، الذى عبر خلال هذه القمة التاريخية والناجحة عن تقديره واحترامه الكبيرين لجهود الرئيس السيسى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة، وتجاه قضايا الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، معرباً عن سعادته الغامرة بنجاح هذه القمة وتحقيق لجميع أهدافها لصالح القاهرة وواشنطن.

وأشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بتأكيد الرئيس السيسى خلال القمة على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة معتبراً اشادة الرئيس بايدن بقوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وتأكيده على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة وتطلعه التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة بمثابة شهادة اعتراف واضحة وصريحة من الإدارة الامريكية على الأهمية الكبيرة لدور مصر تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية

وبدوره قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت لها مكانتها العالمية المرموقة، وإنها دولة كبيرة ورمانة الميزان لتحقيق السلام والاستقرار على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأعرب " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم، عن سعادته الغامرة بحديث الرئيس الامريكى بايدن عن الرئيس السيسى والدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتقدير والاحترام الكبيرين من الإدارة الأمريكية لهذا الدور، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤكد بكل جلاء متابعة واشنطن للدور المصرى الرائع والناجح تجاه جميع الملفات بصفة عامة وتجاه الملفات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير على تأكيد الرئيس السيسى خلال هذه القمة التاريخية على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للرئيس الامريكى بايدن على تأكيده على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة وواشنطن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قد اوضح أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس في هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً.

وأشاد الرئيس الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصةً في قطاعي الغذاء والطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا، حيث أكد الرئيس السيسى على أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.