رئيسة وزراء إيطاليا تتهم الرئيس الفرنسي بالخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة لرفضه استقبال مهاجرين ضمن خطة توزيع أوروبية.

وقالت صحيفة "Politico" في مقالة: "جمدت باريس خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا في إطار الاتفاقية الأوروبية حول إعادة التوزيع، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها بعد أن رفضت روما السماح برسو سفينة المنظمة غير الحكومية"Ocean Viking" التي كانت تحمل على متنها مهاجرين."

وأضافت الصحيفة، أن ميلوني التي وعدت بحماية المصالح الوطنية في أوروبا، تقع حاليا في الوضع الذي يهدد بإلحاق ضرر بإيطاليا وتركها معزولة، نقلا عن روسيا اليوم.

وأعربت ميلوني عن دهشتها من رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، وذكرت أن إيطاليا قد استقبلت 90 ألف مهاجر في العام الجاري.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، رسميا انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي.

وأكد ماكرون، على أن هناك حملات من قوى معادية استهدفت الوجود الفرنسي العسكري في أفريقيا، مشيرا إلى أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال 6 أشهر، نقلا عن وكالة فرانس برس.

وقال ماكرون، إن الحرب في أوروبا تنذر بمنافسات جيوسياسية أكبر في المستقبل ولا يجب استمرارها، والظروف الحالية تستدعي حماية حلف الناتو وتعزيزه وليس إضعافه.

وأضاف ماكرون: يجب بناء هيكل أمني أوروبي جديد بعد عودة السلام في أوكرانيا.

ويعتزم ماكرون تعزيز العلاقات مع ألمانيا، ويأمل في إحراز تقدم كبير، كما أعلن عن انعقاد قمة فرنسية بريطانية في الربع الأول من 2023.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن إحباط 12 محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في مدينة خيرسون شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن القوات الروسية صدت هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وقضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية مع مقذوفات منظومة "هيمارس" و"أولخا" وذخيرة مدفعية بالقرب من مدينة دنيبرو، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وتابعت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة في يوم واحد في مقاطعتي خيرسون وخاركوف، واعترضت 27 قذيفة من "هيمارس" وراجمات "أولخا"، بالإضافة إلى صاروخين "هارم" في لوغانسك.