تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية لجناح المغرب في قمة المناخ بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جناح المملكة المغربية، اليوم السبت،

على هامش مشاركته في قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليًّا في مدينة شرم الشيخ.

والتقى آمنة وفدًا من رؤساء وعمداء المدن والمحافظين المغاربة؛ والذي يضم كلًّا من عمر مورو رئيس مدنية طنجا، وحرمة الله رئيس بلدية الداخلة ورئيس بلدية الصويرة، ومونية مرافقة من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهاجر الخمليشي المديرة التنفيذية لمؤسسة دار المناخ المتوسط، وعددًا آخر من المسؤوليين المغاربة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد .

ورحب الوفد المغربي بزيارة وزير التنمية المحلية ووفد الوزارة للجناح المغربي، وأشادوا بالتنظيم والنجاح الباهر لقمة المناخ الذي لاقى استحسان وإشادة جميع الوفود العربية والإفريقية والدولية التي شاركت في الفعاليات .

وأكد وزير التنمية المحلية عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس، معربًا عن تقديره عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدَين الشقيقين، وعن آمله في تطوير علاقات التعاون بين وزارتَي التنمية المحلية في البلدَين وتبادل الخبرات والزيارات بين المحافظات والمدن المصرية والمغربية؛ بما يحقق مصالح الشعبَين الشقيقَين .

وأشار آمنة إلى أهمية دور المحليات والمدن والمحافظات في مواجهة التغيرات المناخية التي تتعرض إليها مختلف الدول باعتبار الإدارة المحلية خط دفاع مهمًّا في دعم ومساعدة جهود الحكومات.

وأشاد الوفد المغربي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات خلال السنوات الأخيرة؛ خصوصًا في القطاعات التنموية المختلفة، مشيرين إلى علاقات الحب والاحترام التي يكنها المغرب للشعب المصري .

وأشاد الوفد المغربي بإطلاق وزارتي التخطيط والتنمية المحلية اليوم مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية .

واستعرض اللقاء بعض مقترحات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمدن المغربية والمصرية ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وتبادل التجارب الناجحة؛ وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية، وكذا كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن في كلا البلدَين .