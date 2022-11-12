أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان، السبت، غياب فرص الأمطار على القاهرة، بينما تتواجد على محافظات جنوب الوجه البحري بنسبة 30%.

وتابعت الهيئة: توجد فرص سقوط أمطار بنسبة 30% إلى 40% على السواحل الشمالية ووسط سيناء والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: