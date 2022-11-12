الاحتلال يعتقل عضوا بارزا بالجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب /الضفة الغربية- (د ب أ)

قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات إسرائيلية ألقت القبض على سجينين فلسطينيين سابقين بما في ذلك عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي، خلال مداهمة صباح اليوم السبت، قرب مدينة جنين بالضفة الغربية

ووفقا لبيان مشترك أصدره الجيش وجهاز الأمن الداخلي( شين بيت)، أنه تم القبض على محمد سمير أبو زينة، خلال مداهمة في وضح النهار في بلدة قباطية جنوب جنين،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

ولم يكشف البيان عن اسم الفلسطيني الأخر الذي تم اعتقاله.

غير أن مصادر فلسطينية، ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة سليمان أبو الرب، مع أبو زينة، في كمين نصبته لهما أثناء تواجدهما في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة عقب اقتحام بلدة قباطية، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ مداهمات لاعتقال مايصفهم بـ"مطلوبين"