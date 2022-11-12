"التعليم" توجه بتخصيص فقرة لتغطية أخبار COP27 في الإذاعة المدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27.

ونص الخطاب على أن استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، والتي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغير المناخي، بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول ونحو 30 ألف شخص بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الخطاب ضرورة التنبيه والتأكيد على تخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ طوال فترة انعقادها، فضًلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك بهدف رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.