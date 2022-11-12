بايدن يعرب عن مخاوفه من نشاط صيني في قاعدة بحرية في كمبوديا

محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مخاوفه للزعيم الكمبودي بشأن الأنشطة المحتملة من قبل الجيش الصيني ، في قاعدة بحرية، يتم بناؤها في البلاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات حول بحر الصين الجنوبي.

واجتمع بايدن ورئيس وزراء كمبوديا هون سين، اليوم السبت، في مدينة "بنوم بنه" الكمبودية، قبل قمة أمريكا-آسيان، التي تعقد قبل يومين من لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة أخرى في إندونيسيا ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن بايدن "أثار مخاوف فيما يتعلق بالوضع في قاعدة ريام البحرية، وأكد على أهمية الشفافية الكاملة بشأن الأنشطة من قبل جيش جمهورية الصين الشعبية في قاعدة ريام البحرية".

وتنفي كمبوديا مرارا المخاوف الغربية والمزاعم بأن الصين تبني سرا منشأة بحرية في أراضيها.

وتوجه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة التحذيرات بشأن هذه القاعدة. وكتبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى هون سين معربة عن مخاوفها بشأن قاعدة "ريام البحرية".

وكان بايدن قد وصل إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في وقت سابق اليوم السبت، في مستهل جولة تستمر خمسة أيام في آسيا، يشارك خلالها في سلسلة من القمم التي سوف تشمل أول لقاء شخصي له مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن بايدن هو أول رئيس أمريكي منذ 2017، يشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).