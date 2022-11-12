انت الان تتابع خبر بعد ضربة جوية.. العثور على 5 جثث لعناصر داعش في كركوك (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية، ورد لـ الخليج 365، أنه "تستمر قيادة العمليات المشتركة، بوضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، مسنودة بجهد استخباري كبير، اذ شرعت ، فجر اليوم السبت، قوة مشتركة من فوج مكافحة ارهاب كركوك والقطعات الماسكة ضمن قاطع المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، في كركوك لتفتيش مكان الضربة الجوية التي نفذتها طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية وفق معلومات ومتابعة دقيقة من جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات العراقي".وأضافت، أنه "بعمل فني وعلمي وجهود متواصلة لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني، في أطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك، وعثرت على ( خمس جثث لعناصر داعش و٥ بنادق و٧ رمانات مختلفة و٢٤ مخزن بندقية و٧ صواعق تفجير و٤ جعبة صدرية و١٠ أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسة و٢٠ جهاز موبايل و٢٥ شريحة موبايل وراوتر محمول".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".