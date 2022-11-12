انت الان تتابع خبر بسبب تويتر.. خسارة 20 مليار دولار لشركة أدوية "عملاقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مثال آخر، ظهر حساب موثق يحمل اسم شركة الأدوية العملاقة "إيلي ليلي"، مغردا: "نحن متحمسون للإعلان عن أن الأنسولين مجاني الآن"، مضيفا أنه "قد تكون هناك مفاجأة صغيرة بعد المصادقة"، فيما تمت مشاركة التغريدة عشرات الآلاف من المرات قبل تعليق الحساب.بعد ساعات من المنشور المزيف، انخفض سهم "إيلي ليلي" بشكل حاد، إذ بلغت الخسائر نحو 20 مليار دولار، قبل أن تعتذر الشركة عن التغريدة المظللة.

وأمس الجمعة، اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، حدوث فوضى رقمية في منصة تويتر بعد ان قرر مالك الشركة الجديد "المثير للجدل" ايلون ماسك توثيق الحسابات لقاء مبلغ مالي معين.

وذكر المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن خدمة التوثيق "مع مميزات تعديل التغريدة وتحت مسمى Twitter Blue ، تتم من دون مراجعة بشرية مما سمح بتوثيق عشرات الحسابات المزيفة لشخصيات سياسية واعلامية فضلا عن شركات كبرى، والتي بدأ تويتر بتعليق بعضها من اجل ايقاف هذه الفوضى".