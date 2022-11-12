انت الان تتابع خبر حادث سير مروّع يخلف 24 ضحية في مصر (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، اليوم السبت، إنها تتابع حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية.

وأضافت أن "الحادث أسفر عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 18 حالة وفاة حتى الآن".



وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها مع احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.

وقررت الوزارة صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى.

كما تقرر صرف مساعده تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة.

