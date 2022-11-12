البيت الأبيض يكشف: ماذا دار بين السيسي وبايدن بشأن علاء عبدالفتاح؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن علاء عبد الفتاح، وذلك على هامش لقاءهما بقمة المناخ "cop 27" أمس الجمعة والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

ورد جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، على سؤال عما دار بلقاء بايدن مع الرئيس السيسي حول قضية علاء عبد الفتاح، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

في الملخص اليومي للبيت الأبيض، قال سوليفان: "أجرى الرئيس (بايدن) والرئيس السيسي نقاشاً مطولاً حول قضية حقوق الإنسان، ووجه فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها قضية علاء عبدالفتاح، لقد أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية أثناء وجودنا على الأرض في شرم الشيخ".

وأضاف مستشار الأمن القوم يللرئيس الأمريكي: "لن أذهب إلى أبعد من ذلك في السجل لأننا نبذل قصارى جهدنا في هذه القضية، فضلاً عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال حواره مع شبكة "سي إن إن" أن مسألة علاء عبدالفتاح قضائية، مضيفاً أن "الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي".

وأضاف وزير الخارجية: "يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها، متابعًا أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصور خاطئ لحقيقة وضعه".

وأشار الوزير إلى عدم وجود معلومات لديه حول إمكانية إطلاق سراح عبدالفتاح بأسرع وقت ممكن مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، داعيّا الأشخاص المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي، قائلًا " أنّ من تتحدثون عنه لم يٌقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، وقد مُنح جنسيته (البريطانية) أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، وإلا فإننا نخلق ثغرة لأي شخص كي يرتكب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية".

وقبل أيام قليلة، أصدرت النيابة العامة بياناً كشفت خلاله عن تلقيها في الأول من شهر نوفمبر الجاري، شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظا على سلامته وحياته، وبالفعل تم توفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، إضافة إلى تناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.