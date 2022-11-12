شكرا لقرائتكم خبر عن موقع السياسة الدولية يقدم ملفا عن قضايا تغير المناخ بأجندة مصر والعلاقات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم موقع السياسة الدولية برئاسة الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، ملفًا خاصًا حول قضايا التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022.

يتضمن المحتوى المتعلق بقضايا التغير المناخى فى مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية عدد أكتوبر 2022، حيث يمكن للمهتمين والمتابعين التعرف عن قرب على رؤى بحثية متخصصة في معالجة هذه القضايا