انت الان تتابع خبر "سي أن أن": ماسك يواجه خطر انتهاك قوانين تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في تقرير نشرته الشبكة: "إذا تم إثبات ذلك فقد يؤدي الانتهاك في النهاية إلى مسؤولية شخصية كبيرة على ماسك، ما يتسبب في تصعيد المخاطر التي يواجهها وهو يتعثر في مستنقع من الأعمال والمحتوى الفاشلة التي كان معظمها بسببه".وقالت الشبكة: "ينبع الانتهاك المحتمل من واجب الإبلاغ الذي يجب على تويتر الوفاء به كلما واجهت الشركة تغييرًا في الهيكل، بما في ذلك عمليات الدمج والمبيعات".

وتم إتمام صفقة استحواذ ماسك على "تويتر" في 27 الشهر الماضي، ما دفع بعض الخبراء القانونيين إلى التساؤل عما إذا كانت الشركة قد قدمت الإيداعات المناسبة في ضوء عمليات التسريح الجماعي للشركة ونزوح كبار المسؤولين التنفيذيين.

ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على ما إذا كانت "تويتر" قد قدمت أي إخطارات امتثال منذ أن تولى ماسك الشركة، كما رفضت الشركة التي سرحت عددًا كبيرًا من أعضاء فريق العلاقات العامة التعليق.



وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، الخميس: "نحن في حوار مستمر مع لجنة التجارة الفيدرالية وسنعمل عن كثب مع الوكالة لضمان امتثالنا".

ووفقا للشبكة، هناك التزامات تنظيمية أخرى أكثر موضوعية أصبحت موضع تساؤل أيضًا، وتشمل متطلبات قيام "تويتر" بإنتاج تقييمات مكتوبة للخصوصية لأي "منتج أو خدمة أو ممارسة" جديدة، أو عندما تقوم الشركة بتحديث هذه الأشياء التي قد تؤثر على بيانات المستخدم أو تعرضها للخطر.

وقالت الشبكة: "لقد أثارت الوتيرة المذهلة للتغييرات في منتجات تويتر منذ استحواذ ماسك، شكوكًا حول ما إذا كانت الشركة تتبع القواعد التي وافقت عليها أو حتى ما إذا كان بإمكانها ذلك".

وقال ديفيد فلاديك المسؤول السابق في لجنة التجارة الفيدرالية وأستاذ القانون في جامعة جورج تاون: "الفوضى التي حدثت في الشركة هي التي ستقلق لجنة التجارة الفيدرالية".

