انت الان تتابع خبر لتقديم صورة مغايرة.. المنتخب الوطني يواجه الإكوادور في إسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المؤمل أن تشهد تشكيلة الفريق العراقي اليوم العديد من التغييرات بعد قرار الجهاز الفني بمنح الفرصة لبقية اللاعبين للمشاركة في هذه المقابلة لمساعدة الطاقم الجديد بقيادة خيسوس كاساس ومساعديه في التعرف أكثر على إمكاناتهم المهارية والبدنية.وقد أجرى لاعبونا يوم أمس وحدة تدريبية مسائية لتصحيح بعض الهفوات الدفاعية بالإضافة الى تمارين خاصة لغلق الأطراف وعدم السماح للفريق المنافس بالإفادة منها سـواء بتسلم الكرات الخلفية أو اختراقها بالحل الفردي، بالإضافة الى تمارين اللعب تحت الضغط وإخراج الكرة بانسيابية عاليةً بالتزامن مـع توفر خيارات اللعب، أملاً بتقديم صورة مغايرة عن اللقاء الماضي أمام المكسيك والذي انتهى بالخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد الساعة 20:30 بتوقيت بغداد.

وتنقل المباراة عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الرابعة الرياضية وقناة الكأس القطرية 4 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

وديات مميزة

يواصل المنتخب العراقي تجاربه الودية المميزة من أجل الاحتكاك بمستويات ومدارس كروية مختلفة.

بدأت اللقاءات في معسكر شهر سبتمبر الماضي وفاز على سوريا بنتيجة 1/0، وخسر أمام عمان بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1/1.

ولعب منتخب العراق في شهر نوفمبر الجاري أمام المكسيك وخسر بنتيجة 0/4 ثم يختتم ودياته بمواجهة كوستاريكا يوم 17 نوفمبر الجاري.

ولم يسبق أن لعبت الإكوادور ضد العراق في أي مواجهة رسمية أو ودية.

أفكار العراق

يخوض المنتخب العراقي تجربة ودية جديدة من أجل تجهيز لاعبيه بصورة مميزة في الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج العربي المقررة في شهر يناير المقبل.

ويخوض المنتخب العراقي المواجهة بقيادة مدربه المؤقت راضي شنيشل الذي يسعى لمنح الفرصة للعديد من اللاعبين بعد مواجهة المكسيك.

ويقود تشكيلة المنتخب العراقي الحارس جلال حسن، وأمامه خماسي خط الدفاع كرار عامر ومناف يونس وعلي فايز وزيد تحسين والآي فاضل.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان وألكسندر أراوها وأمير العماري وهيران أحمد، بينما يقود خط الهجوم عمار محسن.

استعدادات الإكوادور

يسعى المنتخب الإكوادوري لتجربة بعض اللاعبين في رحلة الإعداد لخوض منافسات المجموعة الأولى بالمونديال بجوار قطر والسنغال وهولندا.

ويقود منتخب الإكوادور مدربه الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي يعتمد على عناصر بعيدة عن النجوم الكبار لتجربتهم ومنحهم الجاهزية قبل المونديال.

ويعتمد المنتخب الإكوادوري على تشكيلة تضم حارس المرمى ألكسندر دومينغيز، وأمامه الرباعي روبرت أربوليدا وزافير آريغا ودييغو بالاسيوس وفيليكس توريس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط آلان فرانكو وجايجون مينديز وخوسيه سيفوينتي، مع ثلاثي الهجوم روماريو إيبارا وأنخيل مينا وروماريو إيبارا.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المنتخب العراقي سيستفيد من ودية الإكوادور خاصة أن اللقاء سيكون مهما لتجهيز عدد جديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف: "المنتخب العراقي رغم الخسارة أمام المكسيك برباعية إلا أنه استفاد من تلك المواجهة وتقييم أداء بعض اللاعبين ومحاولة تطويرهم بالاحتكاك مع مدارس قوية".

