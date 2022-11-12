وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية بدأت عملية الانسحاب من خيرسون في 22 أكتوبر الماضي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا بدأت عملية الانسحاب من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا في 22 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن نظيرتها الروسية زعمت أمس الجمعة أن انسحاب قواتها من خيرسون قد اكتمل، ومن المحتمل جدا أن تكون القوات الروسية قد دمرت طرق والسكك الحديدية فوق نهر دنيبرو كجزء من هذه العملية.

وأضافت الوزارة البريطانية أن استكمال الانسحاب جاء بعد يومين فقط من إعلانه، مرجحة أن عملية الانسحاب قد بدأت بالفعل في 22 أكتوبر الماضي، عندما حثت شخصيات روسية في خيرسون المدنيين على مغادرة المدينة.

وأوضحت أن هناك احتمالا بأنه تم سحب المعدات العسكرية الروسية والقوات في الزي المدني بالتزامن مع إجلاء 80 ألف مدني في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية في شهر فبراير الماضي، لذا تسبب الانسحاب في إلحاق ضرر كبير بسمعتها، وقالت الاستخبارات البريطانية إن الانسحاب اعتراف علني بالصعوبات التي تواجهها القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

ولفتت إلى أنه من المرجح أن أوكرانيا استعادت مناطق شاسعة من منطقة خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأن قواتها تسيطر الآن إلى حد كبير على مدينة خيرسون نفسها.