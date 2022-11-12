شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أحكام لـ"النقض" ترسخ 5 مبادئ لحماية المستأجر من المالك الجديد.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "5 مبادئ قضائية لحماية المستأجرين"، استعرض خلاله 3 أحكام قضائية تتضمن 5 مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك الجديد للعقار والمستأجر، ومدى التزام المالك الجديد بعقد الإيجار وسريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد بذات شروطه، قالت فيه: "قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة بشرط ثبوت عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة ايجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة"، وإليكم التفاصيل كاملة:



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