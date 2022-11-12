شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: التنظيم الجيد والتحضير المتميز سبب نجاح مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نجح بشكل مبهر، وبلور قيمة ومكانة مصر أمام العالم كله، فإلى جانب التنظيم الجيد والمشرف والتحضير له بشكل جيد من مختلف مؤسسات الدولة، لمسنا جميعا الحضور القوى والمؤثر لقادة وملوك العالم على رأسهم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة ولقائه بالرئيس السيسى موجها الشكر للقائمين على المؤتمر على هذا التنظيم المبهر والرائع الذى يليق بحجم ومكانة مصر.

وأضاف الجندى، أن هناك استثمارات أعلن عنها قادة العالم والرؤساء الحاضرين وصلت لأكثر من 10 مليارات دولار في مجال الطاقة والتحول للاقتصاد الأخضر من مختلف دول العالم كنتيجة أولية لهذا المؤتمر كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن تقديم 500 مليون دولار مساعدات دولية لمصر للتحول للطاقة الخضراء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن النجاحات التي حققها المؤتمر على المستوى السياسي والاجتماعى والاقتصادي والدولى جيدة للغاية فدعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية لاقتا ترحيبا كبيرا من المجتمع الدولى كذلك على المستوى السياسى شهد المؤتمر حضور من مختلف التيارات السياسية إلى جانب أعضاء من مجلس النواب والشيوخ.

وأشار الجندى إلى أنه فيما يتعلق بتأثير المؤتمر على القارة السمراء فإفريقيا هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية ومن ثم يتوجه العالم لمساعدتها في مواجهة هذا الأمر بما يضمن صالح مواطنيها لافتا إلى أن المؤتمر أتى ثماره في مختلف القطاعات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية عبرت عن رؤية مصر لكثير من الملفات بشكل أكثر من ممتاز ونال استحسان كثير من قادة العالم لافتا إلى أن رئيس الولايات المتحدة نفسه أشاد بدور مصر في القضية الفلسطينية وكثير من الملفات الدولية.