شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى: "مصر لا تُملى عليها قرارات.. وبلدنا ما بيتلويش ذراعها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستقواء بالخارج في مؤتمر عالمي يحضره روساء وملوك العالم أكبر دليل علي نجاح قمه المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت دعاء عريبى: "بماذا تطالبون يا سادة.. المدعو علاء عبد الفتاح سجين عليه أحكام جنائية في قضايا تحريض علي القتل ضد أهلنا من ضباط الجيش والشرطة.. ازدواجيه المواقف واضحه للجميع لأنكم تطالبون بما لا تقبلوا أن يطلب منكم.. ومصر لا يملي عليها قرارات لأن مصر كبيرة والكل يعلم قدرها جيدا، فخورة ببلادى.. فخورة بموقف أخي وزميلى النائب عمرو درويش".

وتابعت :" ما فعله النائب عمرو درويش نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمر يدعو للفخر.. رد بكل قوة علي من يريد الاستقواء علي مصر .. القول مصر لا يستقوي عليها أحد، علاء عبد الفتاح مسجون جنائي وعليه احكام جنائيه في تحريض علي قتل ضباط من أهالينا من الجيش والشرطة.. من الآخر مصر مبيتلويش ذراعها".