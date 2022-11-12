سر مصرع طفلة داخل منزلها بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سور بمركز العياط، جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة داخل منزلها بعزبة البرنسة قرية طهما.

انتقل العقيد محمد علي إلى محل البلاغ يرافقه الرائد أحمد الملطاوي، وعثر على جثة الطفلة سندس عبدالله مبروك، بها آثار كسر ترتدي ملابسها كاملة.

تحريات النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط بينت أن الوفاة نتيجة سقوط الطفلة من أعلى سور المنزل بعد اختلال توازنها وعدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.