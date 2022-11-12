خلال حملة أمنية بالقليوبية.. ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 متهمين، بحوزتهم (8 قطع سلاح أبيض وناري، كمية من المواد المخدرة المتنوعة).

ونجحت الحملة في تنفيذ 2728 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.