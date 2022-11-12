شباب في عمر الزهور.. أسماء ضحايا حادث لقمة العيش بطريق الزعفرانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا، صباح السبت.

المصابون الخمسة هم: زياد رمضان حمد 19 سنة كدمة بالكتف الأيسر، مصطفى هارون حلمي 23 سنة زمحمد حمدي قطب 26 سنة مصابان بجروح وسحجات، عبد الله محمد سعد 19 سنة اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح وسحجات ومحمد مكرم محمد 28 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالساق الأيسر، جميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف.

الحادث أسفر عن حالة وفاة لعامل من ذات المحافظة يدعى محمد عاطف عبد الرحمن 28 سنة، تم إيداعه المشرحة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال بالكيلو 25.

وعملت أوناش المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.