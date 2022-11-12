مصر للصرافة تجمع ما يعادل 380 مليون جنيه من النقد الأجنبي خلال 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، إن فروع الشركة جمعت ما يعادل نحو 380 مليون جنيه من النقد الأجنبي في أول 15 يوما من قرار تحرير سعر الصرف حتى يوم الخميس الماضي.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أن حصيلة بيع العملاء للدولار في فروع الشركة تضاعفت 5 مرات في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف في آخر يوم خميس من شهر أكتوبر الموافق 27 من الشهر الماضي، حيث بلغ متوسط تنازلات عن العملة نحو 30 مليون جنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس 27 أكتوبر، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

ويبلغ عدد فروع شركة مصر للصرافة 60 فرعا، ومن المستهدف افتتاح 10 فروع جديدة خلال الـ 3 شهور القادمة ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 70 فرعا، بحسب فوزي.

وأوضح أن إجمالي ما تم التنازل عنه من العملاء في فروع الشركة خلال الـ 10 شهور الماضية بلغ ما يقرب من 13.8 مليار جنيه.

وأضاف فوزي أن الشركة تعمل على تلبية جميع طلبات الأفراد المسافرين من العملة بشرط توافر جواز وتأشيرة السفر.