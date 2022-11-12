"التعليم": تدريب 5 آلاف معلم على أسئلة نظام التقييم الجديد بالثانوي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب خمسة آلاف من المعلمين والموجهين بالتعليم الثانوي على أساليب التدريس، وفنيات صياغة الأسئلة وَفق نظام التقييم الجديد والمطبق بالمرحلة الثانوية.

ووجهت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية صادرًا من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بشأن تدريب عدد خمسة آلاف من المعلمين والموجهين بالتعليم الثانوي على أساليب التدريس، وفنيات صياغة الأسئلة وَفق نظام التقييم الجديد والمطبق بالمرحلة الثانوية.. لا بد من اتخاذ اللازم نحو: موافاتنا بكامل بيانات المرشحين للتدريب على أن تتضمن البيانات الآتية "رقم الكود- الاسم- الإدارة التعليمية- المديرية- رقم الهاتف).

ويكون ذلك في جميع تخصصات المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية من موجهي العموم أو الموجهين من جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم، ممن لديهم خبرات في مجال التدريب، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي على مجموعات من المعلمين في إدارتهم للنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمي المرحلة الثانوية.