شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين نيوكاسل يونايتد وتشيلسي الليلة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أننا على موعد مع مباراة مثيرة جديدة الليلة فى الدوري الإنجليزي، حيث يلاقي نادي نيوكاسل يونايتد فريق تشيلسي، فى الجولة السادسة عشر من منافسات البيرميرليج، ويقدم كلا الفريقين مستوي جيد للغاية فى المباريات الأخيرة هذا الموسم بالمسابقة، الشئ الذي يعكس صعوبة المواجهة.

وعلى الرغم من أن التفوق فى المواجهات السابقة بين الفريقين يأتي فى مصلحة تشيلسي الإنجليزي، إلا أن المستوي الذي ظهر عليه فريق نيوكاسل هذا الموسم يعكس نجاح مشروع الفريق بصورة كبيرة، بعدما نجح فى إقتحام المربع الذهبي للبطولة فى الأسابيع الأخيرة، مع إقتراب إنتهاء الدور الأول، فى مفاجأة كبيرة حتى هذه اللحظة.



وضع الفريقين فى جدول الترتيب

ويحتل نادي نيوكاسل المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 لقاء خاضها الفريق، فى حين يحتل "البلوز" المركز السابع برصيد 21 نقطة، ولكن من 13 مباراة فقط، الأمر الذي يعكس أهمية الثلاث نقاط للفريقين فى هذه المواجهة، ففريق يطمح فى تعزيز موقفه بالمربع الذهبي، والآخر يسعي لدخول المربع الذهبي.



موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي نيوكاسل نظيره تشيلسي اليوم السبت، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.