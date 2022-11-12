شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مقلقة لأسنال قبل مواجهة ولفرهامبتون الليلة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال اليوم تحدي صعبًا، حينما يواجه فريق ولفرهامبتون، فى الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي "الجانرز" لمواصلة صحوته هذا الموسم والإبتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب، فى حين يسعي الذئاب لإصطياد فريسته للهروب من شبح الهبوط.

ويمتلك أرسنال إحصائية مقلقة فى تاريخ مواجهات الفريقين فى الفترة الأخيرة، حيث تفوق أرسنال على منافسه فى 4 مباريات فقط خلال آخر عشر مباريات جمعت الفريقين، فى حين تفوق ولفرهامبتون على المدفعجية فى 3 مباريات، وحسم التعادل ال 3 مواجهات المتبقية.



أرتيتا يحذر من خطورة كوستا

وحذر المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، من خطورة المهاجم المخضرم دييجو كوستا، والذي يعد أحد أفضل المهاجمين فى الدوري الإنجليزي لما يمتلكه من خبرات كبيرة، مما قد يجعله يسبب بعض الإزعاج لمدافعي فريقه، والذي يري ضرورة عقد مراقبة لصيقة على اللاعب من البرازيلي تياجو سيلفا.



موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ارسنال فريق ولفرهامبتون اليوم السبت، فى الجولة ال 16 من منافسات البيرميرليج، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.