انت الان تتابع خبر "الغارديان" تكشف سر وصول طائرة روسية الى إيران محملة بملايين الدولارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن روسيا وإيران وجدتا أرضية مشتركة خلال حربي أوكرانيا وسوريا، حيث أدى تقديم طهران لطائرات مسيرة إلى موسكو إلى تعميق التعاون بين حليفين غير محتملين.



وقالت الصحيفة في تقرير إنه "عندما وصلت طائرة روسية إلى إيران محملة بـ140 مليون دولار نقدًا، وغنائم الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها، مقابل الحصول على طائرات إيرانية مسيرة، كان هذا بمثابة مرحلة جديدة من التحالف المستمر بين الدولتين منذ 7 سنوات".

وأوضحت أنه "تم تسليم الأموال والأسلحة في أغسطس، بعد أن تلقت روسيا أول شحنات من الطائرات الإيرانية المسيرة لدعم حربها في أوكرانيا".

وتابعت: "كانت هذه أول مساهمة إيرانية معروفة في الهجوم الروسي، الواقع على أراض أوروبية، لكن العلاقة بين الدولتين كانت في منطقة أخرى مزقتها الحرب، وهي الشرق الأوسط".

وأشار التقرير إلى أنه " في ذروة محاولات الرئيس السوري بشار الأسد لإنقاذ بلاده من القوى التي عانى أمامها جيشه الذي كاد يسقط في براثن الهزيمة، سافر الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واستكمل: "هناك طرح الخرائط أمام الزعيم الروسي وأوضح معاناة حكومة بشار الأسد، ومهدت الزيارة لتدخل روسيا في سوريا 2015، وأدت إلى وجود توافق نادر بين الدولتين، يتمثل في الرغبة المشتركة لتقويض الغرب".

وذكر أنه "في الوقت الذي كانت فيه سوريا نقطة انطلاق لهذا التعاون، فإن أوكرانيا أصبحت سريعًا أرض المعركة التي تعزز ذلك، حيث وجد القادة الإيرانيون الإسلاميون المتشددون وبوتين الذي يعتنق القومية العلمانية أرضًا مشتركة رغم الاختلافات في طريقة الحكم والأهداف".

ونقلت "غارديان" عن تشارلز ليستر، الزميل البارز ومدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، قوله، إن "الشراكة الروسية الإيرانية بدأت من سوريا، وتطورت بشكل أكبر في أوكرانيا".