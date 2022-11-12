شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على إستبعاد فيرمينيو من قائمة البرازيل فى كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على إستبعاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب الفريق الإنجليزي، حيث أكد أن اللاعب كان يستحق التواجد فى القائمة المشاركة بمونديال قطر القادم، خاصة أن اللاعب ظهر بشكل جيد للغاية مع الفريق منذ أن عاد من الإصابة.

وأضاف كلوب أنه حزين على الحالة النفسية السيئة للاعب فى الفترة الحالية، ولكن أشار إلى دعمه الكامل للاعب ومشاركته مع الفريق فى المرحلة المقبلة، وعلى الرغم من إظهار المدرب الألماني إستيائه الشديد من إستبعاد اللاعب، إلا أنه أشاد بقائمة المنتخب البرازيلي، والتى ضمت العديد من المواهب، التي تظهر لنا قوة منتخب السامبا.



كلوب سعيد لإستبعاد فيرمينيو!

وعلى الرغم من إعلان المدرب دعمه الكامل وحزنه على عدم تواجد فيرمينيو فى قائمة المنتخب البرازيلي، إلا أنه سعيدًا فى حقيقة الأمر لعدم إستدعاء اللاعب، خاصة أنه ضمن تواجد اللاعب فى مباراة السيتي القادمة فى كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي ستقام بعد نهاية كأس العالم مباشرة.



فيرمينيو يدعم البرازيل فى المونديال

وحرص فيرمينيو على توجيه دعمه الكامل للمنتخب البرازيلي فى المونديال القادم، حيث أكد أن مجموعة اللاعبين الحالية قادرة على حصد اللقب، مشيرًا إلى أنه كان يتمني التواجد معهم، ولكنه مع ذلك سيقوم بمتابعة مباريات الفريق بشغف كبير، وسيكون أكثر اللاعبين سعادة حال تمكن منتخب السامبا من حصد هذه البطولة.