المخابرات العسكرية تعلن عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية

11 نوفمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم الجمعة أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وإن المدينة تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت تحت احتلال القوات الروسية منذ مارس/آذار.
وطالبت إدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أي قوات روسية ما زالت في المدينة بالاستسلام على الفور.
وهذا البيان هو أول تأكيد رسمي من كييف أن قواتها دخلت خيرسون.
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