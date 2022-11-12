انت الان تتابع خبر القبض على شخص أرتكب "مجزرة" بحق عائلته في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365: " بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية تم على الفور توجيه قوة مشتركة، وبعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة".



وأضافت: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق احكام المادة 406 القتل العمد, واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".