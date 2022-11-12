انت الان تتابع خبر حسين فهمي يكشف الوضع الصحي لعادل إمام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف النجم حسين فهمي علاقته بالفنان عادل إمام بعلاقة "القط والفار"، مؤكداً أن التضاد بين طريقتهما في التفكير هو السبب في تكرار الخلافات بينهما، وأكد فهمي أن حالة عادل إمام الصحية مطمئنة للغاية، لافتاً إلى تواصله معه بشكل دوري، بنفس الوقت رفض حسين السخرية من صورة زوجته السابقة النجمة ميرفت أمين.



ونفى حسين فهمي، في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، ما تردد عن حدوث خلافات عنيفة بينه وبين عادل في كواليس تصوير فيلمهما الشهير "اللعب مع الكبار"، لافتاً إلى أن علاقة صداقة قوية جداً تجمعه بعادل إمام، ويستمتع بالتعاون معه فنياً.

وأضاف: "أنا وعادل إمام أصحاب جداً وكنا مستمتعين بأعمالنا واحنا إصدقاء عائلياً وبروح له بيته وزوجته وأولاده أصدقائي".

وتابع قائلاً: "عمرنا ما اختلفنا أنا وعادل إمام، واحنا بنحب نلاعب بعض زي القط والفار وبنهزر مع بعض في التصوير باستمرار".