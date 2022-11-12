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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط توقعات بإقبال كبير، انطلقت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين 2022، صباح السبت، في ظل إشراف قضائي كامل.

وتوجه البحرينيون إلى مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لانتخاب 40 عضوًا لمجلس النواب، و30 عضوًا للمجالس البلدية.

كل ما تريد معرفته حول الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين 2022

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية للفصل التشريعي السادس ‬334 ‭ ‬مرشحا‭ ‬‬من‭ ‬بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬سيدة، فيما يبلغ مجموع من يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبًا.

استحقاق دستوري مهم يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى‭ ‬دعائمه العاهل البحريني‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى آل خليفة،‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليه‭ ‬السلطة عام 1999 في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعه‭ ‬الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

عملية التصويت

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويجب على الناخب عند الإدلاء بصوته إحضار جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد (الإفادة التي ستصدرها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حالة عدم توفر الجواز) وبطاقة الهوية.

ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاما، شريطة ألا يكون محكومًا عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.

ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم بمملكة البحرين، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.

وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، إن جميع الاستعدادات التنظيمية أُنجزت، في ظل الإشراف القضائي الكامل، لاستقبال المواطنين بمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.

وكان قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات أعلنوا عن مشاركة 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية والبلدية 2022، وذلك بمشاركة 449 مراقبًا.

وكانت أولى محطات الاقتراع للانتخابات النيابية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي للمواطنين المتواجدين في الخارج، حيث سجلت إقبالا واسعا، تجاوزت فيها المشاركة جميع الانتخابات السابقة.

مؤشرات ودلائل عديدة تنبئ بنجاح كبير متوقع للانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين 2022 التي انطلقت السبت.

قراءة مستقبلية تعكس في مجملها رسوخ ونضج المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، ووعي شعبها بأهمية المشاركة في الانتخابات كحق دستوري، يكفل لهم الحق في صنع مستقبل أفضل لوطنهم، تحت قيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما تؤكد تلك المؤشرات حرص البحرينيين على الذود عن أمن بلادهم واستقرارها وتماسكها عبر صناديق الاقتراع والتصدي لأي محاولات مشبوهة تستهدف مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد.



أولى تلك المؤشرات قيام مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتسخير كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

ووفرت السلطات البحرينية كافة التسهيلات التي عززت من انسيابية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين، رجالا ونساء، من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية بنزاهة وشفافية تامة.

وفي إطار الحرص على تمكين كافة المواطنين من أداء حقهم الانتخابي، جرى تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات (المنامة) لتمكين المواطنين المصابين بكورونا من أداء حقهم الديمقراطي عبر انتخاب ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.

كما وفرت السلطات تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الناخبين ليتمكنوا من الاقتراع بسهولة ويسر.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة حيادية من 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا للشراكة المجتمعية.

ثاني تلك المؤشرات العدد الكبير من المرشحين، حيث يتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية 507 مرشحين من بينهم 94 سيدة وهو رقم قياسي يعد الأكبر في تاريخ المسيرة الديمقراطية البحرينية، ويتجاوز ما تم تسجيله في جميع الدورات الانتخابية السابقة.

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية للفصل التشريعي السادس، ‭‬334 مرشحا من ‬بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬سيدة‭.‬

ويعكس هذا الرقم الكبير من المرشحين ارتفاع الوعي لدى المواطن البحريني بطبيعة عمل مجلس النواب القائمة على التشريع والرقابة، وكيفية استخدام الأدوات الدستورية في تحقيق المصلحة للوطن والمواطن.

كما يبرز الاهتمام الوطني بالاستحقاق الدستوري ودوره في عملية التطور الديمقراطي، وحرص الجميع على المساهمة الفعالة في بناء وتنمية الوطن.