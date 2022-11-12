الحزب الديمقراطي يقترب من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه تم إعادة انتخاب الديمقراطي مارك كيلي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، ما يعني الحزب الديمقراطي يتبقى له مقعد واحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية: "أعيد انتخاب كيلي في أريزونا".

ونجح المرشح الديمقراطي مارك كيلي في الفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، متغلباً على منافسه من الحزب الجمهوري، بليك ماسترز.

ووفقاً لوسائل إعلامية، يحصل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ (السينات).

وبهذا الفوز قرب كيلي حزبه الديمقراطي من السيطرة على مجلس الشيوخ في العامين المقبلين، إذ يجب على الديمقراطيين الفوز في الانتخابات في نيفادا أو جورجيا.