شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مستندا يلتزم المترشح للتعيين فى وظيفة حكومية بتقديمها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 المستندات الواجب توافرها في المرشح للتعيين في إحدي الوظائف، وفي مقدمتها قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها، متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 45) من القانون سالف الذكر، لتؤكد التزام المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية:

1 – بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

2- - صحيفة الحالة الجنائية .

3 - إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائی ، خلال الأربع سنوات السابقة .

4 - قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة .

6 - أصل المؤهل الحاصل عليه .

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9 – إقرار الحالة الاجتماعية .

10 - إقرار الذمة المالية .

11 – أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة