الكويت: إنقاذ 211 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- ( د ب أ )

أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتي، بإنقاذ 211 شخصا احتجزتهم مياه الأمطار خلال هطولها أمس الجمعة، على مختلف المحافظات.

وأشارت الإدارة، إلى وقوع حوادث تصادم مركبات وحرائق محولات للكهرباء وكوابل أرضية وسقوط أشجار، دون أي إصابات تذكر.

ووفق ما نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، تعاملت فرق الإطفاء مع 147 بلاغا أهمها عن تجمعات لمياه الأمطار في سراديب بعض المنازل، مشيرة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق.

وتركزت أهم البلاغات على تجمع كميات كبيرة من المياه في بعض الأنفاق والطرق، وتعاملت معها فرق قوة الإطفاء العام عبر مضخات السحب الهيدروليكية المتطورة وإعادة فتحها مرة اخرى.