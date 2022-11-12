زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جواتيمالا

محمد اسماعيل - القاهرة - جواتيمالا سيتي- (أ ش أ)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة ضرب جواتيمالا في الساعات الماضية، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 6.9 ميل (11 كم) من بلدية ماساجوا بالقرب من الساحل الجنوبي لجواتيمالا وعلى عمق 61.89 ميلاً (99.6 كم) تحت سطح الأرض.

ولم تبلغ وكالة مكافحة الكوارث في جواتيمالا على الفور عن أي أضرار نجمت عن الزلزال.

ولم تصدر السلطات في السلفادور، حيث شعروا بالزلزال أيضا، تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).