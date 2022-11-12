ارتفاع الكوسة والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر البصل والكوسة والباذنجان البلدي والخيار البلدي والصوب والبلح السماني والزغلول خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وفي المقابل تراجع سعر البطاطس والفلفل الرومي والحامي والملوخية، والجوافة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 7 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5.5جنيه، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 4.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

البلح السماني بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البلح الزغلول بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.